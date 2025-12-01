Saint-Gobain finalise les cessions de SFIC Belgique et Tumelero au Brésil

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* SAINT-GOBAIN FINALISE LES CESSIONS DE DEUX ENSEIGNES DE DISTRIBUTION SFIC BELGIQUE ET TUMELERO AU BRÉSIL
Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
|85,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,63%
