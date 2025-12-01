information fournie par Reuters • 01/12/2025 à 17:59

Saint-Gobain finalise les cessions de SFIC Belgique et Tumelero au Brésil

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN FINALISE LES CESSIONS DE DEUX ENSEIGNES DE DISTRIBUTION SFIC BELGIQUE ET TUMELERO AU BRÉSIL

(Rédaction de Gdansk)