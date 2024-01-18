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Saint-Gobain effectue deux acquisitions dans les revêtements de sol
information fournie par Reuters18/01/2024 à 18:04

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION AVEC DEUX ACQUISITIONS DANS LES REVÊTEMENTS DE SOL

* R.SOL EST UN PRODUCTEUR FRANÇAIS DE SOLUTIONS POUR LES SOLS À BASE DE RÉSINE, EMPLOYANT ENVIRON 30 PERSONNES

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, ATTENDUE D’ICI LA FIN DU 1ER SEMESTRE 2024, EST SOUMISE À DIFFÉRENTES CONDITIONS

* TECHNICAL FINISHES EST UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS LES SOLUTIONS DE REVÊTEMENTS DE SOL EN RÉSINE EN AFRIQUE DU SUD QUI EMPLOIE ENVIRON 90 PERSONNES

* LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES COMBINÉ S’EST ÉLEVÉ À ENVIRON 20 MILLIONS D’EUROS EN 2023

Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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