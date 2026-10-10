Cyclisme-Seixas remporte le Tour de Lombardie, son premier monument

Tour de France
Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) a remporté samedi le Tour de Lombardie, le premier monument du cyclisme de sa jeune carrière.
Le Français de tout juste 20 ans succède au palmarès au Slovène Tadej Pogacar, quintuple vainqueur sortant et absent sur les bords du lac de Côme (Italie) après sa chute sur le dernier Tour d'Espagne.
Le quatrième du dernier Tour de France est le premier Tricolore à lever les bras sur un monument - les cinq courses d'un jour les plus prestigieuses - depuis Julian Alaphilippe en 2019 sur Milan-San Remo et le premier à s'imposer sur le Tour de Lombardie depuis Thibaut Pinot en 2018.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Benjamin Mallet)
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