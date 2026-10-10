 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cyclisme-Seixas remporte le Tour de Lombardie, son premier monument
information fournie par Reuters 10/10/2026 à 17:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Tour de France

Tour de France

Paul ‌Seixas (Decathlon-CMA CGM) a remporté ​samedi le Tour de Lombardie, le premier monument du ​cyclisme de sa jeune carrière.

Le Français ​de tout ⁠juste 20 ans succède au ‌palmarès au Slovène Tadej Pogacar, quintuple vainqueur sortant ​et ‌absent sur les bords ⁠du lac de Côme (Italie) après sa chute sur le ⁠dernier ‌Tour d'Espagne.

Le quatrième du ⁠dernier Tour de France ‌est le premier ⁠Tricolore à lever les bras ⁠sur ‌un monument - les cinq courses ​d'un ‌jour les plus prestigieuses - depuis Julian Alaphilippe en ​2019 sur Milan-San Remo et le ⁠premier à s'imposer sur le Tour de Lombardie depuis Thibaut Pinot en 2018.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Benjamin Mallet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank