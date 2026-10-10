Cyclisme-Seixas remporte le Tour de Lombardie, son premier monument

Tour de France

Paul ‌Seixas (Decathlon-CMA CGM) a remporté ​samedi le Tour de Lombardie, le premier monument du ​cyclisme de sa jeune carrière.

Le Français ​de tout ⁠juste 20 ans succède au ‌palmarès au Slovène Tadej Pogacar, quintuple vainqueur sortant ​et ‌absent sur les bords ⁠du lac de Côme (Italie) après sa chute sur le ⁠dernier ‌Tour d'Espagne.

Le quatrième du ⁠dernier Tour de France ‌est le premier ⁠Tricolore à lever les bras ⁠sur ‌un monument - les cinq courses ​d'un ‌jour les plus prestigieuses - depuis Julian Alaphilippe en ​2019 sur Milan-San Remo et le ⁠premier à s'imposer sur le Tour de Lombardie depuis Thibaut Pinot en 2018.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Benjamin Mallet)