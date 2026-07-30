Saint-Gobain-Ebitda en baisse au S1, malgré la croissance interne du CA au T2

Saint-Gobain SGOB.PA a fait état jeudi d'un Ebitda en baisse de 5,1% au premier semestre, malgré une croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre, tout en confirmant son objectif.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe français de matériaux de construction a enregistré 3,63 milliards d'euros d'Ebitda, contre 3,82 milliards d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 3,5% au deuxième trimestre, à 12,45 milliards d'euros, tirant l'ensemble du semestre, en hausse de 0,7%.

Le groupe a également confirmé son objectif pour l'exercice en cours, visant une marge d’Ebitda de plus de 15,0% en 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)