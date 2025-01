Saint-Gobain: des systèmes de décarbonation pour Schneider information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé lundi avoir fourni toute une série de technologies de décarbonation dans le cadre de la rénovation du siège italien de Schneider Electric.



Le fabricant français de matériaux de construction indique avoir livré au géant des installations électriques ses systèmes d'isolation thermique, d'isolation de toiture et de vitrage à contrôle solaire.



Les travaux effectués sur la façade principale du bâtiment ont notamment été basés sur l'utilisation de son vitrage 'Cool-Lite', conçu pour minimiser l'impact environnemental en limitant les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie.



Saint-Gobain a également apporté son procédé d'anneaux en résine phénolique haute performance, censés assurer un haut degré de protection contre les agents atmosphériques ainsi qu'une isolation thermique efficace.



Le 'package' proposé pour l'isolation de la toiture est quant à lui composé de panneaux 'Isover' légers de mastic 'Bituver Bitumastic' en émulsion aqueuse.



Le siège italien de Schneider Electric, situé à Stezzano, près de Bergame, regroupe les bureaux de la direction générale, des ressources humaines, du marketing, de la zone commerciale, de l'administration et de la formation technique.





