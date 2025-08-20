 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Saint-Gobain-CSR conclut un accord d'environ €320 mlns pour la vente d'un terrain en Australie
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 08:21

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* CSR CONCLUT UN ACCORD DE VENTE D'UN ACTIF IMMOBILIER MAJEUR EN AUSTRALIE

* CSR A CONCLU UN ACCORD POUR LA VENTE DE SON TERRAIN À PROXIMITÉ DU NOUVEL AÉROPORT DE SYDNEY

* ACCORD POUR UN MONTANT 575 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS (ENVIRON 320 MILLIONS D'EUROS)

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE LE 19 DÉCEMBRE

Texte original tinyurl.com/492e3fz2 Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
99,4000 EUR Euronext Paris -1,24%
