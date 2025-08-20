Saint-Gobain-CSR conclut un accord d'environ €320 mlns pour la vente d'un terrain en Australie

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* CSR CONCLUT UN ACCORD DE VENTE D'UN ACTIF IMMOBILIER MAJEUR EN AUSTRALIE
* CSR A CONCLU UN ACCORD POUR LA VENTE DE SON TERRAIN À PROXIMITÉ DU NOUVEL AÉROPORT DE SYDNEY
* ACCORD POUR UN MONTANT 575 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS (ENVIRON 320 MILLIONS D'EUROS)
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE LE 19 DÉCEMBRE
Texte original tinyurl.com/492e3fz2 Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
