Saint-Gobain: cession d'un terrain par CSR près de Sydney
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:22
La transaction devrait être finalisée le 19 décembre. Le site fait partie des actifs immobiliers de CSR identifiés comme monétisables à moyen terme par Saint-Gobain lors de l'acquisition de cette société en juillet 2024.
'Avec la vente de Badgerys Creek et d'autres actifs immobiliers de CSR déjà cédés, les actifs immobiliers de CSR déjà monétisés atteindront 900 millions de dollars australiens', précise le fournisseur français de matériaux de construction.
Valeurs associées
|99,6400 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
-
Kevin Thozet, membre du comité d'investissement, Carmignac 20 Août 2025 - Sans réunion de la Réserve fédérale (Fed) avant les 16 et 17 septembre, les investisseurs vont décortiquer chaque mot de Jerome Powell ce vendredi pour tenter d'y déceler des indices quant ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Carmat : le président du conseil d'administration dépose une offre de reprise
(AOF) - En difficultés financières, la société Carmat va demander à Euronext de procéder à la reprise de cotation de son action dès demain, à l’ouverture des marchés. Une annonce faite par la medtech française, suite à l'annonce d'une offre de reprise soumis par ... Lire la suite
-
Les chefs d'état-major des armées de l'Otan se réunissent mercredi en visioconférence pour évoquer le conflit en Ukraine, dans le cadre des discussions entre les alliés de Kiev sur les garanties de sécurité à offrir en cas d'accord de paix avec Moscou. Aucune précision ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer