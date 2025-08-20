 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Saint-Gobain: cession d'un terrain par CSR près de Sydney
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:22

(Zonebourse.com) - Saint-Gobain annonce que sa filiale CSR a conclu un accord pour la vente de son terrain Badgerys Creek situé à proximité du nouvel aéroport 'Western Sydney', pour un montant de 575 millions de dollars australiens (environ 320 millions d'euros).

La transaction devrait être finalisée le 19 décembre. Le site fait partie des actifs immobiliers de CSR identifiés comme monétisables à moyen terme par Saint-Gobain lors de l'acquisition de cette société en juillet 2024.

'Avec la vente de Badgerys Creek et d'autres actifs immobiliers de CSR déjà cédés, les actifs immobiliers de CSR déjà monétisés atteindront 900 millions de dollars australiens', précise le fournisseur français de matériaux de construction.

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
99,6400 EUR Euronext Paris -1,00%
