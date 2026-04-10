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Saint-Gobain cède son activité de ventilation en Europe du Nord
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 08:45

Le groupe de matériaux de construction a annoncé la signature d'un accord avec Airvance Group en vue de la cession de son activité de distribution de systèmes de ventilation dans les pays nordiques.

Cette activité, qui a généré un chiffre d'affaires de 415 millions d'euros en 2025, emploie 950 personnes et compte 62 points de vente. Elle opère en Suède, en Norvège et au Danemark à travers les enseignes Bevego, Ventistal et Oland Airforce.

La finalisation de l'opération est attendue d'ici fin mai, sous réserve des procédures usuelles d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.

Cette cession s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son profil, en ligne avec les objectifs du plan " Lead & Grow ".

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