Saint Gobain : cassure des 72,5E quasi validée
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:25
L'incursion sous les 70E est de mauvais augure et le test des 66,5E semble imminent et le principal support moyen terme se dessine vers 62E, il s'agit de l'ex-zénith de fin juillet 2023
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