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Saint Gobain : cassure des 72,5E quasi validée
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 10:25

Saint Gobain est sur le point de valider une cassure du principal support long terme qui se situe vers 72,5E (testé en juin puis août 2024 et le 7 avril 2025).
L'incursion sous les 70E est de mauvais augure et le test des 66,5E semble imminent et le principal support moyen terme se dessine vers 62E, il s'agit de l'ex-zénith de fin juillet 2023

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