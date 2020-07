Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain - CA de €17,76 mds, Ebitda de €1,64 mds au S1 Reuters • 30/07/2020 à 19:23









30 juillet (Reuters) - Compagnie de Saint Gobain SA SGOB.PA : * RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2020 * REPRISE DE LA CROISSANCE DES VENTES ET DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION EN JUIN APRÈS UN REPLI DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE -12,3% SUR LE SEMESTRE * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 17,76 MDS VS EUR 21,68 MDS IL Y A UN AN * FORTE PROGRESSION DU CASH FLOW LIBRE DE +143% À 1 678 M€ AU S1 * EBITDA AU S1 EUR 1,64 MDS VERSUS EUR 2,42 MDS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET COURANT AU S1 EUR 272 MILLION VERSUS EUR 944 MILLION YEAR AGO * CHIFFRE D'AFFAIRES À DONNÉES COMPARABLES EN BAISSE DE -12,3% AU S1 2020, DONT -19,2% AU T2 * LANCEMENT D'ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES D'ADAPTATION POUR BAISSER LE POINT MORT D'ACTIVITÉS DONT LA REPRISE EST DIFFÉRÉE OU INCERTAINE, AVEC UN EFFET DE 50 M€ AU S2 2020 ET 200 M€ EN ANNÉE PLEINE D'ICI 2021 * FORTE BAISSE DE L'ENDETTEMENT NET À 9,8 MDS€ FIN S1 2020 CONTRE 12,8 MDS€ À FIN JUIN 2019 * LE GROUPE RÉALISERA À FIN 2020 SON OBJECTIF MOYEN TERME D'UNE RÉDUCTION DU NOMBRE DE TITRES EN CIRCULATION À 530 MILLIONS * SAINT-GOBAIN - LES RÉSULTATS EN CROISSANCE DU MOIS DE JUIN ET LES PERSPECTIVES DU 3-ÈME TRIMESTRE LAISSENT ENVISAGER UNE FORTE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 2-ÈME SEMESTRE 2020 PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020 - PDG * ACCÉLÉRATION DE NOTRE PROGRAMME « TRANSFORM & GROW » POUR LEQUEL NOUS ATTEINDRONS L'OBJECTIF INITIAL DE 250 MILLIONS D'EUROS DÈS FIN 2020, SOIT AVEC UNE ANNÉE D'AVANCE - DG DÉLÉGUÉ * LES PERSPECTIVES À MOYEN ET LONG TERME DE SAINT-GOBAIN SONT TRÈS SOLIDES GRÂCE À DES CHOIX STRATÉGIQUES ET ORGANISATIONNELS PAYANTS - PDG * LES MESURES D'ADAPTATION DU GROUPE APPORTERONT DES ÉCONOMIES ADDITIONNELLES DE 200 MILLIONS D'EUROS EN ANNÉE PLEINE D'ICI 2021, DONT 50 MILLIONS D'EUROS DÈS LE S2 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -3.01%