Saint-Gobain boucle le rachat de Xypex au Canada

Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de Xypex, annoncée le 6 juillet. Basé à Vancouver, au Canada, ce spécialiste des adjuvants et revêtements d'imperméabilisation par cristallisation dessert plus de 100 pays avec ses solutions différenciées, pour un chiffre d'affaires attendu à 110 MCAD en 2026.

Selon le groupe français, Xypex s'est imposée comme la marque de référence dans l'imperméabilisation par cristallisation, avec une position forte sur les marchés des infrastructures et dans la prescription pour le secteur de la construction, en Amérique du Nord, mais également en Asie-Pacifique et en Europe.

Cette acquisition ajoute une technologie hautement différenciée et complémentaire au portefeuille actuel de solutions d'étanchéité de Saint-Gobain, qui comprend des membranes, des systèmes d'application sous forme liquide, ainsi que des techniques d'injection et des technologies de réparation.

"L'imperméabilisation par cristallisation améliore la durabilité et la longévité des structures en béton, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des infrastructures et à réduire les besoins en maintenance. Elle peut être utilisée soit comme solution unique, soit en association avec des systèmes de membranes", rappelle Saint-Gobain.