Saint-Gobain: baisse de 2% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 11,57 MdsE au titre du 3e trimestre, témoignant d'un recul de 2% de l'activité à structure et change comparables par rapport à la même période un an plus tôt.

La société reste ainsi affectée par le recul de la construction neuve en Europe, notamment en France.



Dans le détail, l'activité, à structure et change comparables, est à -3,2% en Europe du Nord, -5,2% en Europe du Sud, MO & Afrique, +0,8% dans les Amériques et -0,9% en Asie-Pacifique.



Le groupe fait part d'une contraction des volumes de 1,5% au troisième trimestre et de -3,1% sur 9 mois à fin septembre, en ligne avec les perspectives annuelles du Groupe, 'ce qui reflète une situation contrastée entre le recul de l'Europe - avec une baisse marquée de la construction neuve et la résilience de la rénovation - et la bonne tenue de tous les autres segments', souligne la société.



Saint-Gobain précise que l'intégration des acquisitions récentes se déroule bien et permet le déploiement des synergies attendues.



Malgré un contexte qu'il juge 'difficile sur certains marchés', Saint-Gobain vise une nouvelle progression de la marge d'exploitation en 2024.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 82,42 EUR Euronext Paris -0,75%