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Saint-Gobain annonce l'acquisition de Xypex
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 18:13

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN ANNONCE AVOIR CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE D'ACQUÉRIR XYPEX

* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU T4 2026

Texte original https://tinyurl.com/nvu392uh Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

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