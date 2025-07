Saint-Gobain: acquiert trois entreprises dans la chimie du béton information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 18:28









(Zonebourse.com) - Saint-Gobain annonce le renforcement de son activité de chimie de la construction avec l'acquisition de trois sociétés : Interstar Materials (Canada/États-Unis), spécialisée dans les pigments pour béton ; Isoltech (Italie), producteur d'additifs pour béton léger ; et Soquimic (Pérou), fabricant d'adjuvants pour béton.



Ces opérations visent à étendre l'offre du groupe, notamment dans le béton décoratif et à faible empreinte carbone, en s'appuyant sur les capacités d'innovation de Chryso.



Les trois entreprises réalisent ensemble environ 25 MEUR de chiffre d'affaires. Cette stratégie s'inscrit dans le plan ' Grow & Impact ' visant à renforcer le leadership mondial de Saint-Gobain dans la construction durable.





