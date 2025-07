Les profits de Vinci reculent de 5% au 1er semestre

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le groupe français Vinci a vu son bénéfice net reculer au premier semestre de 5% à 1,9 milliard d'euros, malgré les bons résultats des concessions d'infrastructures et des services à l'énergie, pénalisé par la surtaxe sur certaines grandes entreprises mise en place pour 2025.

Cette taxe, instaurée dans le budget 2025 et prévue pour durer un an, vise à taxer davantage les bénéfices d'entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en France.

Hors impact de cet alourdissement de la fiscalité, son résultat net aurait atteint 2,2 milliards d’euros, soit une hausse de près de 10%, souligne le groupe.

Au premier semestre, Vinci a réalisé 34,85 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 3,2%.

Notamment, "les concessions d’infrastructures gérées par Vinci affichent des hausses de trafic solides, tant dans les aéroports que sur les autoroutes en France et à l’international", a souligné Pierre Anjolras, directeur général depuis le 1er mai du géant du BTP et des services à l'énergie.

Vinci Airports a notamment acquis dernièrement les sites d'Edimbourg et Budapest, et Vinci Highways, la Northwest Parkway à Denver et la Via Cristais au Brésil.

Les services à l’énergie bénéficient de "tendances de marchés très favorables", dans les infrastructures électriques, les centres de données, la numérisation des processus industriels ou les services aux bâtiments, "mais aussi dans les activités liées aux enjeux de défense et de souveraineté", selon M. Anjolras.

Dans la construction en revanche, les situations de marché sont "plus contrastées selon les pays et secteurs". Dans la promotion immobilière, toujours marquée par une baisse de la demande en France, Vinci Immobilier revient malgré tout à des résultats positifs.

"En dépit des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles", le groupe maintient ses objectifs 2025, avec notamment un trafic en légère hausse pour les autoroutes et, pour les aéroports, une "croissance annuelle du trafic passagers, mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024". Pour Vinci Energies, il vise une croissance du chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec "a minima un maintien de sa marge opérationnelle".

Au total, Vinci afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France.