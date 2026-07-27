Saint-Gobain accélère son expansion en Asie avec deux acquisitions stratégiques

Le spécialiste des matériaux de construction renforce sa présence au Vietnam et au Japon afin de soutenir sa croissance dans la région Asie-Pacifique.

Saint-Gobain annonce deux acquisitions en Asie-Pacifique afin de renforcer son positionnement sur les activités à forte croissance dans la région. Le Groupe a finalisé l'acquisition de Phu My Innovative Materials (PMIM) au Vietnam, l'une des principales usines de plaques de plâtre du pays, qui a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 20 MEUR en 2025. Cette opération consolide sa position sur un marché où il dispose déjà de 12 usines et de plus de 200 MEUR de ventes annuelles.

Au Japon, le Groupe a conclu un accord pour acquérir la participation majoritaire d'AGC dans AGC Polymer Materials, fournisseur de solutions d'étanchéité et de revêtements de sol en polyuréthane, qui a généré environ 50 MEUR de chiffre d'affaires en 2025. Cette acquisition, dont la finalisation est attendue au 1er trimestre 2027, renforcera sa plateforme de chimie de la construction dans le pays, où ses ventes dépassent 300 MEUR.

Ces deux opérations s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique "Lead & Grow", qui vise à renforcer la position de leader de Saint-Gobain dans les régions à forte croissance, notamment l'Asie-Pacifique.