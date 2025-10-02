Saint-Gobain a signé un accord de vente de son enseigne Tumelero au Brésil

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* SAINT-GOBAIN CONCLUT UN ACCORD DE VENTE DE SON ENSEIGNE DE DISTRIBUTION TUMELERO AU BRÉSIL
* LA TRANSACTION, QUI EST SOUMISE À L'APPROBATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE, DEVRAIT INTERVENIR D'ICI FIN 2025
Texte original https://tinyurl.com/mr3443cm Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdansk)
