Saint-Gobain a signé un accord de vente de son enseigne Tumelero au Brésil
02/10/2025

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* SAINT-GOBAIN CONCLUT UN ACCORD DE VENTE DE SON ENSEIGNE DE DISTRIBUTION TUMELERO AU BRÉSIL

* LA TRANSACTION, QUI EST SOUMISE À L'APPROBATION DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE, DEVRAIT INTERVENIR D'ICI FIN 2025

Texte original https://tinyurl.com/mr3443cm Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
93,6000 EUR Euronext Paris +0,80%
