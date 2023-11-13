Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition D’Izomaks Industries en Arabie Saoudite

Compagnie de Saint Gobain SA
SGOB.PA :
* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN ARABIE SAOUDITE
* A CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE L’ACQUISITION D’IZOMAKS INDUSTRIES LLC
* ZOMAKS OPÈRE DEUX USINES DE PRODUCTION À RIYAD, EMPLOIE ENVIRON 140 PERSONNES ET GÉNÈRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON 60 MILLIONS D’EUROS EN 2023
* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA SATISFACTION DES CONDITIONS D’USAGE ET DEVRAIT INTERVENIR D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2023
Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA
(Rédaction de Gdańsk)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer