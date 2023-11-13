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Saint-Gobain a conclu un accord définitif en vue de l’acquisition D’Izomaks Industries en Arabie Saoudite
information fournie par Reuters13/11/2023 à 08:52

Compagnie de Saint Gobain SA

SGOB.PA :

* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LA CHIMIE DE LA CONSTRUCTION EN ARABIE SAOUDITE

* A CONCLU UN ACCORD DÉFINITIF EN VUE DE L’ACQUISITION D’IZOMAKS INDUSTRIES LLC

* ZOMAKS OPÈRE DEUX USINES DE PRODUCTION À RIYAD, EMPLOIE ENVIRON 140 PERSONNES ET GÉNÈRE UN CHIFFRE D’AFFAIRES D’ENVIRON 60 MILLIONS D’EUROS EN 2023

* LA FINALISATION DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À LA SATISFACTION DES CONDITIONS D’USAGE ET DEVRAIT INTERVENIR D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2023

Pour plus de détails, cliquez sur SGOB.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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