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Un groupe soutenu par Cboe et Citadel Securities poursuit l'autorité de régulation américaine au sujet des contrats à terme perpétuels sur une seule action
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 04:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction de la SEC au paragraphe 10)

par Douglas Gillison

Un groupe sectoriel soutenu par les géants financiers Cboe CBOE.Z et Citadel Securities a déposé mardi une plainte devant un tribunal fédéral visant à empêcher la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) d’autoriser les contrats dits « à terme perpétuels » sur les actions de sociétés individuelles, selon des documents judiciaires et un communiqué.

Plus tôt dans la journée de mardi, la CFTC avait déclaré que les marchés de matières premières dûment enregistrés pourraient commencer à négocier des « perps » sur des actions individuelles, permettant ainsi à de nouvelles plateformes de marchés prédictifs de faire un pas de plus sur le territoire des sociétés traditionnelles de Wall Street.

L’action en justice intentée par le groupe se faisant appeler la Capital Markets Alliance fait suite à un litige engagé en juin contre la CFTC par le Chicago Mercantile Exchange, concernant la décision de la CFTC d’autoriser la plateforme de marché prédictif Kalshi et la société de cryptomonnaies Coinbase COIN.O à proposer des contrats « perps » basés sur des actifs numériques.

Communément appelés « perps », les contrats à terme perpétuels sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, ce qui augmente à la fois les gains et les pertes potentiels.

Les plateformes de marchés prédictifs telles que Kalshi et Polymarket, qui permettent principalement la négociation de contrats sur événements — c’est-à-dire des contrats d’options dont le paiement dépend du résultat d’événements sportifs, d’élections et d’autres événements —, se tournent de plus en plus vers les contrats à terme perpétuels comme un nouveau vecteur de croissance, déclenchant ainsi une bataille avec les acteurs traditionnels.

Un porte-parole de la CFTC a déclaré que cette action en justice constituait une ingérence "préoccupante" dans les marchés réglementés par la CFTC.

"Nos marchés doivent être régis par la loi, et non par des campagnes judiciaires visant à entraver l’innovation."

Pour proposer la négociation de contrats à terme perpétuels sur des actions individuelles, les marchés enregistrés auprès de la CFTC devront également être enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en déposant une notification leur permettant de négocier des contrats à terme sur titres, selon la CFTC.

La plainte déposée mardi affirmait qu’en autorisant la négociation de tels instruments, la CFTC avait contourné les lois promulguées par le Congrès et "favorisé l’émergence d’un marché parallèle et synthétique des actions américaines en dehors de la juridiction exclusive" de la SEC.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter cette action en justice, mais a déclaré que l’agence était favorable à l’autorisation de la négociation de produits jusqu’alors indisponibles aux États-Unis "dans un cadre de surveillance globale et de protection des investisseurs qui favorise également l’innovation et la concurrence".

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