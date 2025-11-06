 Aller au contenu principal
Sainsbury's relève ses prévisions de bénéfice après un S1 meilleur que prévu
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 08:44

Sainsbury’s SBRY.L , le deuxième plus grand groupe de supermarchés britannique, a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, à l'instar de son concurrent Tesco TSCO.L , après avoir enregistré au premier semestre des ventes et un bénéfice supérieurs à ses attentes.

Le détaillant, dont la part de marché dans l’épicerie au Royaume-Uni a atteint 15,3%, son plus haut niveau depuis près de dix ans, a indiqué qu’il s’attendait désormais à dégager un bénéfice d’exploitation sous-jacent de "plus d’un milliard de livres" pour l’exercice clos en mars 2026.

Ce chiffre est à comparer aux prévisions précédentes d'"environ 1 milliard de livres (1,15 milliard d'euros)" et aux 1,04 milliard de livres réalisées en 2024/25.

"Notre offre n'a jamais été aussi solide. Alors que nous nous attendons à ce que le marché reste très compétitif, notre dynamique nous donne une réelle confiance à l'approche de Noël", a déclaré le directeur général Simon Roberts.

Sainsbury's a réalisé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 504 millions de livres au cours du premier semestre, soit une hausse de 0,2%. Les ventes au détail, hors TVA et carburant, ont augmenté de 4,8% pour atteindre 15,6 milliards de livres.

Le mois dernier, Tesco a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

(Rédigé par James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

