 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sainsbury's-Hausse des ventes de Noël, maintient sa prévision de bénéfice
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 08:55

Sainsbury's SBRY.L , le deuxième plus grand groupe de supermarchés britannique, a fait état vendredi d'une hausse de 3,4% de ses ventes sous-jacentes pour le trimestre clé de Noël, des ventes alimentaires solides compensant des performances plus faibles dans les produits non alimentaires.

Le groupe, qui n'est devancé que par Tesco TSCO.L en termes de parts de marché, a déclaré qu'il s'attendait toujours à dégager un bénéfice d'exploitation sous-jacent de plus d'un milliard de livres (1,15 milliards d'euros) pour l'exercice clos en mars 2026, après 1,04 milliard en 2024/25.

Le détaillant a déclaré que les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 5,4% sur les 16 semaines jusqu’au 3 janvier, en glissement annuel.

En revanche, les ventes de produits non alimentaires et de vêtements chez Sainsbury’s ont reculé de 1,1%, tandis que celles de la filiale Argos ont baissé de 1,0%.

Des données sectorielles publiées mardi ont montré que Sainsbury’s a terminé 2025 avec une part de marché de 16,3% dans l’alimentaire au Royaume-Uni, en hausse de 30 points de base sur un an.

(Rédigé par James Davey; version française Elizaveta Zhuravleva; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAINSBURY
313,400 GBX LSE -4,74%
TESCO
420,400 GBX LSE -0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank