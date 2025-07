Sainsbury: en retrait après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - Sainsbury perd 2% à Londres après un point d'activité du groupe de distribution pour son premier trimestre comptable (couvrant les 16 semaines jusqu'au 21 juin), d'où ressort une croissance de 4,9% de ses ventes au détail hors carburant.



En données comparables, elles se sont accrues de 4,7%, marquant donc une accélération par rapport à des croissances de 2,9% et 4% respectivement aux troisième et quatrième trimestres de son exercice 2024-25.



Le groupe britannique continue d'anticiper, pour ses activités de distribution au détail, un profit opérationnel sous-jacent d'environ un milliard de livres sterling et un free cash-flow de plus de 500 millions.



'La réalisation des profits sera soutenue par une contribution accrue de Nectar et des économies de coûts de premier ordre dans le secteur, et davantage concentrée sur le second semestre que l'année dernière', précise-t-il toutefois.





Valeurs associées SAINSBURY 283,100 GBX LSE -2,31%