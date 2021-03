Communiqué de presse

Le 10 mars 2021

Sage et Corporate Spending Innovations, filiale du groupe Edenred, étendent leur partenariat pour proposer une nouvelle solution intégrée de paiement fournisseurs aux Etats-Unis

Cette solution intégrée permet de régler ses fournisseurs de façon rapide, d'accélérer et de faciliter les tâches de réconciliation comptable, et de réduire le coût des transactions

Sage, le leader du marché des solutions cloud de gestion d'entreprise, et Corporate Spending Innovations (CSI), filiale du groupe Edenred et l'un des principaux fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises, annoncent aujourd'hui avoir étendu leur partenariat. Les deux entreprises collaborent pour fournir une nouvelle solution complète de paiement fournisseurs totalement intégrée à l'offre cloud Sage Intacct, permettant ainsi une expérience unifiée, de la facturation à la réconciliation, pour leurs clients aux Etats-Unis.

Du traitement des ordres de virements ACH (Automated Clearing House) à l'impression et à l'envoi de chèques, le processus de règlement des fournisseurs nécessite beaucoup de temps et de ressources. Les équipes financières jonglent souvent entre de nombreux systèmes ou effectuent manuellement paiements et réconciliations comptables. La nouvelle solution Sage Intacct Vendor Payments powered by CSI permet d'alléger et d'automatiser ce processus. Elle combine les outils financiers cloud de Sage Intacct avec la plateforme de paiement sécurisée de CSI pour fournir une expérience de paiement fluide et intégrée pour permettre aux clients de régler leurs fournisseurs de façon rapide et sûre, d'accélérer le processus de réconciliation comptable, et de disposer de nouveaux moyens de paiement digitaux, tout en réduisant les coûts liés aux transactions.

« Avec le passage au télétravail à 100 % pour de nombreuses entreprises en 2020, les directeurs financiers ont compris que la digitalisation de leur comptabilité fournisseurs, et des paiements en particulier, aurait dû être mise en œuvre il y a déjà des années », a déclaré David Disque, président de CSI.

« Nous sommes persuadés que les entreprises seront de plus en plus nombreuses à constater que l'automatisation des paiements est une nécessité absolue. Grâce à l'intégration de notre plateforme de paiements inter-entreprises dans Sage Intacct, nos clients peuvent s'approprier cette technologie innovante à travers une expérience utilisateur unique, dans un contexte de mutation de l'écosystème des paiements liée à l'évolution digitale de l'entreprise », a déclaré Jason Kolbenheyer, directeur produit de CSI.

« La plupart des entreprises n'ont pas idée du temps et de l'argent qu'elles perdent dans les processus traditionnels de leur comptabilité fournisseurs », a déclaré Dan Miller, Vice-président Produits de Sage chargé de Sage Intacct. « Des études démontrent que plus de 80 % du temps de travail d'une équipe de comptabilité fournisseurs est consacré au traitement manuel des règlements et réconciliations. Les clients de Sage Intacct bénéficieront désormais de la plateforme de paiement sécurisée de CSI, parfaitement intégrée pour leur équipe de comptabilité fournisseurs, qui pourra ainsi fluidifier son processus et réaliser des économies sur chaque paiement. »

La nouvelle solution Vendor Payments présente plusieurs avantages majeurs :

Un seul et même système, de la facturation au règlement

Vendor Payments powered by CSI rationalise les processus existants, de sorte que le client peut tout traiter, de la facturation jusqu'au rapprochement bancaire, dans l'interface Sage Intacct. L'automatisation des paiements et l'élimination des processus manuels ainsi que du risque d'erreur permet de dégager un temps considérable, qui peut être mis à profit pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Il suffit à l'utilisateur de soumettre un paiement dans Sage Intacct, et Vendor Payments fait le reste.

Réconciliations plus rapides, risque d'erreur réduit

Les équipes de comptabilité fournisseurs peuvent facilement réconcilier factures et règlements, ce qui permet de gagner du temps, de réduire le risque d'erreur et de simplifier le processus de rapprochement. Les entreprises ont en outre une visibilité optimale sur le statut de l'ensemble de leurs paiements, avec mises à jour détaillées à chaque étape.

De nouvelles façons de payer et d'économiser

Vendor Payments powered by CSI permet aux entreprises de régler leurs fournisseurs comme elles l'entendent, avec des options allant du virement ACH au chèque, en passant par la carte virtuelle. N'ayant plus besoin d'imprimer et d'envoyer de chèques manuellement, les entreprises peuvent économiser au moins 25 % sur le coût de chaque transaction. En outre, CSI, en tant que processeur de paiement, peut intervenir de façon proactive au nom de ses clients auprès des fournisseurs pour obtenir leur adhésion, économisant ainsi temps et efforts liés au fait de contacter chaque fournisseur.

Enfin, avec CSI comme « moteur » de la solution Vendor Payments, les entreprises ont l'assurance que leurs transactions sont parfaitement sécurisées. CSI est certifiée Mastercard et Visa, a plusieurs certifications de conformité (dont PCI DSS niveau 1 et SOC 2), et fait appel au chiffrement des données (en transit ou inactives).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : Sage Intacct Vendor Payments powered by CSI.

Disponibilité

Sage Intacct Vendor Payments powered by CSI est actuellement disponible aux primo-adoptants basés aux États-Unis et devrait être commercialisée pour l'ensemble des clients basés dans ce pays durant l'été.

??

Corporate Spending Innovations (CSI), filiale du groupe Edenred, fournit des solutions de paiement hébergées dans le cloud à de grandes marques internationales. Ses solutions de paiement hautement sécurisées pour les entreprises sont notamment CSI Paysystems, CSI Travel et les cartes-carburant Global-fleet. CSI permet à ses clients d'automatiser la totalité des règlements à leurs fournisseurs, notamment les cartes de crédit virtuelles, réseaux propriétaires, ACH, chèques ou devises, par des paiements transfrontaliers effectués dans la monnaie locale. CSI est certifiée Mastercard et agréée Visa Ready for Business Solutions.

??

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d'utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au travers de plus de 850 000 entreprises clientes.

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (comme les titres restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des utilisateurs, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale. Elles favorisent également l'accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l'environnement et à une mobilité plus douce.

Les 10 000 collaborateurs d'Edenred s'engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté plus simple, plus sûr et plus efficace.

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d'affaires de près de 30 milliards d'euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good et MSCI Europe.

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.

??

Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes tailles la capacité d'anticipation, l'agilité et l'efficacité nécessaires à la gestion de leurs finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines. Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire confiance à Sage et à ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le meilleur de la technologie cloud. Grâce à nos années d'expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent nos clients et tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. Nous sommes là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions et les services dont ils ont besoin. En savoir plus : www.sage.com/fr-fr/ ou www.sageintacct.com.

??

