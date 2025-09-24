Saft présente une nouvelle solution de stockage d'énergie renouvelable
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:32
A travers le projet pilote EnerShift, Saft a développé un système de stockage d'énergie de 9MWh qui repose sur sa batterie Li-ion I-Shift.
Ce système permet d'alimenter pendant quatre heures l'ensemble de son site industriel de Bordeaux, sa ligne de production de batteries pour les secteurs ferroviaire et aéronautique, ainsi que ses activités de recherche et développement.
Saft prévoit de déployer EnerShift sur d'autres sites industriels, en France et à l'international. Les premières installations sont déjà programmées aux États-Unis et en République tchèque dès 2026.
' Saft, pionnier de l'innovation depuis plus d'un siècle, présente aujourd'hui une nouvelle solution de stockage d'énergie renouvelable pour les industriels en France. Cette avancée technologique incarne l'engagement de Saft pour une énergie plus durable et plus efficiente, tout en illustrant sa forte capacité à innover dans l'électrochimie, les systèmes, les logiciels et les services. ', a déclaré Cédric Duclos, Directeur Général de Saft.
Valeurs associées
|53,670 EUR
|Euronext Paris
|+2,44%
A lire aussi
-
PayPal annonce un accord de deux ans avec Blue Owl Capital pour céder environ 7 MdUSD de créances 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) issues de son produit 'Pay in 4' aux États-Unis. L'entreprise restera en charge de l'octroi et du service client. La solution BNPL, lancée ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les propos prudents du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des taux, et avant la publication de nouvelles données sur ... Lire la suite
-
La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles. ... Lire la suite
-
Le géant belge de la chimie Syensqo, qui avait décidé en 2024 de cesser de produire de la vanilline (arôme de vanille) synthétique à Saint-Fons dans le Rhône, va relancer cette production "d'ici fin 2025" mais entend toujours céder la branche dont elle dépend, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer