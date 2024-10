Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saft: présente sa nouvelle batterie lithium-ion (Li-ion) information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, présente au salon NBAA Business Aviation 2024 à Las Vegas, aux États-Unis, sa nouvelle batterie lithium-ion (Li-ion) destinée à l'aviation.



'La batterie lithium-ion de 28 volts (V) constitue une avancée majeure pour l'industrie aéronautique en termes de réduction de poids, de densité énergétique, de coût total de possession (TCO) et d'émissions de CO2' indique le groupe.



La nouvelle batterie lithium-ion stocke plus de deux fois plus d'énergie dans le même poids et une fois et demie plus d'énergie dans le même volume qu'une batterie plomb-acide.



En passant aux batteries lithium-ion, le poids total d'un seul avion pourrait être réduit de 20 à 30 kilogrammes, ce qui aurait un impact positif sur la consommation de carburant et les émissions de CO2.



' Notre nouvelle batterie lithium-ion pour l'aviation s'appuie sur toute cette expertise pour la transformer en une solution innovante, attendue depuis longtemps par l'industrie, qui offre une alternative sûre, économique, performante et légère à la technologie plomb-acide ' a déclaré Annie Sennet, vice-présidente exécutive de la division Aerospace, Defense and Performance.





