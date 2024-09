Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saft: fournit des batteries LTO à Siemens Mobility information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 09:48









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, fournit à Siemens Mobility ses batteries de traction à base d'oxyde de titanate de lithium (LTO) pour alimenter sept trains à hydrogène Mireo Plus H de nouvelle génération circulant en Allemagne.



Les batteries lithium-ion (Li-ion) forment un système d'alimentation hybride avec des piles à combustible pour offrir une alternative intelligente aux automotrices diesel. Les trains Mireo Plus H ouvrent ainsi la voie à un fonctionnement autonome sans émissions sur des trajets longue distance sans alimentation aérienne.



' Ce prestigieux projet pour les trains Mireo Plus H constitue une avancée majeure pour Saft car c'est la première fois que nos batteries LTO sont utilisées sur un projet ferroviaire commercial d'envergure ', a déclaré Cédric Duclos , Directeur Général de Saft.



' L'adoption de cette technologie innovante pour les applications de traction offre des avantages significatifs par rapport aux générations précédentes de batteries Li-ion, notamment une sécurité et une fiabilité améliorées, des émissions de CO2 réduites, une durée de vie accrue et davantage de puissance ' , a-t-il ajouté.





