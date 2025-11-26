Safran vise les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Inde d'ici 2030

(AOF) - Safran a inauguré à Hyderabad, en Inde, son plus grand centre de maintenance, réparation et révision (MRO) destiné aux moteurs LEAP de CFM International. A cette occasion, le groupe a également annoncé deux investissements dans le domaine de la défense pour accompagner le programme Rafale en Inde. Safran démontre ainsi son engagement croissant pour le Make-in-India, soutenant aussi la production locale et la création d’emplois dans les activités d’aéronautique civile et militaire.

Le nouveau centre MRO pour les moteurs LEAP représente un investissement total de 200 millions d'euros et sera opérationnel en 2026. D'une superficie de 45 000 m2, cet atelier sera doté à terme d'une capacité annuelle de maintenance de 300 moteurs LEAP et d'un banc d'essai de nouvelle génération. Il permettra d'accompagner la croissance rapide dans la région de la flotte de moteurs LEAP de CFM International, qui équipent aujourd'hui la majorité des avions monocouloirs de nouvelle génération, notamment les Airbus A320neo et Boeing 737MAX.

Ce nouveau site emploiera plus de 250 personnes à son démarrage, puis jusqu'à 1 100 à terme. Un centre de formation intégré accueillera chaque année plus de 100 techniciens et ingénieurs indiens, favorisant ainsi le développement de compétences et l'excellence opérationnelle.

Autre investissement officiellement annoncé : le nouvel atelier de maintenance dédié au moteur M88 qui équipe le Rafale de Dassault Aviation. Situé à Hyderabad, à proximité de celui dédié au moteur LEAP, il représente un investissement de plus de 40 millions d'euros avec une superficie de 5 000 m2. Il pourra réviser plus de 600 modules de moteurs par an et emploiera jusqu'à 150 personnes à terme.

En outre, Safran a signé le 24 novembre à New Delhi un accord pour la création d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited (BEL), destinée à la production de l'armement air-sol modulaire Hammer, nom export de l'AASM de Safran Electronics & Defense.

"Safran va tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d'euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays", a déclaré le directeur général Olivier Andriès dans un communiqué.

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- forte montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62 % en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38 % en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille et gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus,

- soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France,

- répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan non endetté avec, à fin juin, une situation nette de 1,8 Md€, un autofinancement libre de 1,8 Mds€ et trésorerie de 6,7 Mds€.

Défis

- Intégration depuis le 1 er août des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins qui devraient contribuer au bénéfice global dès 2025 ;

- Préparation à l’instauration de droits de douane américains : ajustement des flux logistiques, recours aux zones franches et aux entrepôts sous douane, hausse des prix de vente… ;

- Après une hausse de 13,2 % des ventes et de 11 % du bénéfice net affecté par la surtaxe française au 1er semestre, objectifs 2025 relevés (hors impact des tarifs américains) : hausse de 10-12 % des revenus, résultat opérationnel de 5-5,1 Mds€ et autofinancement libre de 3,4-3,6 Mds€ ;

- Attente d’un relèvement, en octobre, des anticipations 2028 : doublement des livraisons de moteur LEAP, résultat opérationnel de 6-6,5 Mds€ et autofinancement libre cumulé de 15 0 3,6 Mds€ :

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.