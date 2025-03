Safran: vers une évolution du conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir qu'après sa réunion du 20 mars 2025, son Conseil d'administration, sur recommandation de son Comité des nominations et des rémunérations, a pris les décisions suivantes concernant les mandats d'administrateur qui arriveront à leur terme à l'issue de l'Assemblée générale 2025 en soumettant au vote des actionnaires :



- la nomination de Valérie Baudson en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement d'Hélène Auriol Potier ;

- le renouvellement du mandat d'administratrice indépendante de Fabienne Lecorvaisier ;

- le renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de Patrick Pélata.



Si l'Assemblée générale 2025 suit les recommandations du Conseil sur la nomination et les renouvellements qui lui seront proposés, le nombre d'administrateurs sera maintenu à 16, avec un taux d'administrateurs indépendants de 66,7% et un taux de parité de 41,7%.





