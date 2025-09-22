Safran va réaliser un rachat d'actions pour annulation
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 08:17
Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à compter du 22 septembre 2025 et au plus tard le 05 décembre 2025.
Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation relative au rachat d'actions donnée le 22 mai 2025 par l'Assemblée générale des actionnaires.
Cette opération s'inscrit dans le contexte du plan de rachat d'actions pour annulation de 5 milliards d'euros, à mettre en oeuvre entre 2025 et 2028.
Deux tranches de ce plan ont déjà été exécutées entre janvier et juillet 2025 pour un montant de 850 millions d'euros.
De plus, en avril 2025, Safran a réalloué aux fins d'annulation des actions déjà autodétenues représentant une valeur de marché de 50 millions d'euros.
Valeurs associées
|294,5000 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
A lire aussi
-
Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, s'est ouvert lundi matin à Albi, pour une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de cette infirmière en décembre 2020, dont le corps n'a jamais ... Lire la suite
-
Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.
-
Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite
-
Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer