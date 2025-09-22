 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Safran va réaliser un rachat d'actions pour annulation
22/09/2025

Safran a conclu une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une tranche de rachat d'actions pour annulation.

Safran achètera ses propres actions pour un montant maximum de 500 millions d'euros à compter du 22 septembre 2025 et au plus tard le 05 décembre 2025.

Cette opération sera réalisée conformément à l'autorisation relative au rachat d'actions donnée le 22 mai 2025 par l'Assemblée générale des actionnaires.

Cette opération s'inscrit dans le contexte du plan de rachat d'actions pour annulation de 5 milliards d'euros, à mettre en oeuvre entre 2025 et 2028.

Deux tranches de ce plan ont déjà été exécutées entre janvier et juillet 2025 pour un montant de 850 millions d'euros.

De plus, en avril 2025, Safran a réalloué aux fins d'annulation des actions déjà autodétenues représentant une valeur de marché de 50 millions d'euros.

Valeurs associées

SAFRAN
294,5000 EUR Euronext Paris +0,99%
