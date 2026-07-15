Safran va fournir 250 turbogénératrices pour l'avion électrique d'Electra

Le motoriste renforce son positionnement dans la propulsion hybride-électrique avec un contrat de production destiné à accompagner le développement de l'EL9 Ultra Short, dont l'entrée en service est visée en 2030.

Safran annonce la signature d'un accord avec Electra pour développer et produire la turbogénératrice TG600, qui équipera l'avion hybride-électrique EL9 Ultra Short. Le contrat, qui fait suite au protocole d'accord signé en 2023, comprend une première commande de 250 turbogénératrices.

La TG600, développée à partir du moteur Arrano de Safran Helicopter Engines, délivrera une puissance de 600 kW grâce à deux générateurs électriques GENeUS fournis par Safran Electrical & Power. Les premiers essais au banc de la turbogénératrice destinée aux essais en vol de l'EL9 ont été réalisés en juillet sur le site de Bordes.

L'accord constitue une étape clé du développement et de la certification de l'EL9 Ultra Short, dont le premier vol est attendu fin 2027 ou début 2028 et la mise en service en 2030. Electra a déjà présenté l'appareil à la Federal Aviation Administration (FAA), l'autorité américaine de l'aviation civile, en vue d'une certification de type Part 23.

Le titre Safran évoluait autour des 327 EUR (-0,15%) à Paris aux alentours de 15 heures.