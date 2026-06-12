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Safran signe une commande de jumelles avec l'armée allemande
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 14:41

Safran SA SAF.PA :

* SIGNE UNE COMMANDE HISTORIQUE DE JUMELLES JIM COMPACT AVEC LES FORCES ARMÉES ALLEMANDES

* LA COMMANDE PORTE SUR PLUS DE 1.000 JUMELLES INFRAROUGES MULTIFONCTIONS JIM COMPACT

Texte original nFWN42K0A0 Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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