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Safran signe un contrat de fourniture aux forces armées polonaises
information fournie par Reuters 20/06/2024 à 09:28

Safran SA SAF.PA :

* SAFRAN ET WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S'ASSOCIENT AU SERVICE DE LA DÉFENSE POLONAISE

* A SIGNÉ UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SYSTÈMES DE NAVIGATION INERTIELLE ET DE POINTAGE GEONYX AUX FORCES ARMÉES POLONAISES

* LA QUANTITÉ TOTALE CUMULÉE EST DE L'ORDRE DE 200 ÉQUIPEMENTS

* LA SIGNATURE DE CE CONTRAT INCLUT ÉGALEMENT LE TRANSFERT DE LA PRODUCTION DE CES CENTRALES INERTIELLES À WZE

Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA

(Bureau de Gdansk)

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