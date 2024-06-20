Safran signe un contrat de fourniture aux forces armées polonaises

Safran SA SAF.PA :
* SAFRAN ET WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S'ASSOCIENT AU SERVICE DE LA DÉFENSE POLONAISE
* A SIGNÉ UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE SYSTÈMES DE NAVIGATION INERTIELLE ET DE POINTAGE GEONYX AUX FORCES ARMÉES POLONAISES
* LA QUANTITÉ TOTALE CUMULÉE EST DE L'ORDRE DE 200 ÉQUIPEMENTS
* LA SIGNATURE DE CE CONTRAT INCLUT ÉGALEMENT LE TRANSFERT DE LA PRODUCTION DE CES CENTRALES INERTIELLES À WZE
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(Bureau de Gdansk)
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