Safran signe un accord d'exclusivité avec Skyted pour la communication en vol
Concrètement, cette innovation permet de capter la voix à la source pour garantir la confidentialité des échanges tout en préservant le calme de la cabine.
Selon Stéphane Hersen, Président-Directeur Général de Skyted, cette technologie rend possible un scénario où "300 passagers pourraient passer un appel dans un avion en même temps" sans se déranger mutuellement.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 28,6 fois avec un rendement inférieur à 1,5%.
