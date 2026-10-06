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Safran Reosc s'appuie sur l'ELT pour accélérer dans l'optique spatiale et de défense
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 15:02

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La filiale de Safran Electronics & Defense entend capitaliser sur les capacités industrielles développées à Poitiers pour répondre notamment au marché des constellations de satellites.

Safran annonce que sa filiale Safran Reosc achèvera fin 2026 la réalisation des 931 segments du miroir primaire de l'Extremely Large Telescope (ELT) de l'Observatoire européen austral (ESO), dans le cadre d'un contrat attribué en 2017.

Pour ce programme, le groupe a investi 30 MEUR dans la modernisation d'un bâtiment de 5 000 m² à Poitiers, doté d'une ligne automatisée associant polissage par faisceaux d'ions, métrologie numérique et traçabilité par radio-identification (RFID).

L'expertise acquise doit désormais permettre de produire en volume des équipements optiques spatiaux destinés notamment aux constellations et aux satellites d'observation souverains.

Le titre progresse de 0,2% à la Bourse de Paris.

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