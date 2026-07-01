Safran renforce son réseau avec un nouvel atelier à Querétaro (Mexique)

Le motoriste inaugure au Mexique un site dédié aux moteurs CFM LEAP et CFM56, dans le cadre d'un investissement de 140 MUSD.

Safran annonce l'inauguration de son nouvel atelier de maintenance dédié aux moteurs CFM LEAP à Querétaro (Mexique), pour 140 MUSD, renforçant son hub MRO dans les Amériques.

Le site de 50 000 m2 intègre deux ateliers MRO (maintenance, réparation et révision) pour moteurs CFM56 et LEAP, un banc d'essai et une unité de réparation, dans un plan d'investissement de plus de 1 MdEUR.

Le site emploiera plus de 450 personnes, tandis que Safran Aircraft Engine Services Americas vise près de 2 000 employés au total d'ici 2030, contre 1 450 actuellement.

Stéphane Cueille, Président de Safran Aircraft Engines, souligne que cet investissement renforce le rôle du hub de Querétaro et répond à la demande croissante de maintenance des moteurs LEAP, dont environ 10 000 unités sont en service.