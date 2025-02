Safran: remboursement anticipé des Océanes 2028 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé vendredi qu'il allait procéder au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations convertibles (Océanes) dont l'échéance était initialement prévue en 2028.



Sur les 4,03 millions d'Océanes qui avaient été émises en 2021, les droits de conversion attachés à 226.496 d'entre elles ont pour l'instant été exercés, ce qui signifie que 3,8 millions de titres restent encore en circulation.



L'équipementier aéronautique précise dans un communiqué que le remboursement de ces obligations, cotées sur le marché, devrait intervenir le 1er avril prochain sur la base de leur valeur nominale unitaire, soit 180,89 euros par Océane.





Valeurs associées SAFRAN 248,70 EUR Euronext Paris +0,08%