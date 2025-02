Safran: relèvement des perspectives pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Safran indique relever ses perspectives pour 2025, visant toujours un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10%, mais désormais un résultat opérationnel courant de 4,8 à 4,9 milliards d'euros et un cash-flow libre de trois à 3,2 milliards.



Le groupe de hautes technologies a réalisé en 2024 un résultat net part du groupe en hausse de 51% à 3,07 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant ajusté en augmentation de 30,1% à 4,12 milliards (+27% en organique) et un cash-flow libre de 3,19 milliards.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 17,8% à 27,3 milliards, avec une croissance organique de 17,1% dont 15% pour la propulsion (grâce aux services pour moteurs civils), de 17,7% pour les équipements et défense, et de 25,2% pour les aircraft interiors.



Pour l'exercice 2024, un dividende de 2,90 euros par action sera soumis à l'AG du 22 mai, un montant représentant une augmentation de 32% par rapport au dividende de 2023 et un taux de distribution de 40% du résultat net ajusté.





