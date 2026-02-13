Safran relève ses perspectives pour 2026, hausse des résultats en 2025

Le logo de l'usine Safran Aircraft Engines est visible sur le bâtiment du siège de la société à Blagnac, près de Toulouse

Safran a dit s'attendre vendredi à ‌une meilleure performance en 2026, le groupe ayant renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à ​la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils.

Le groupe aéronautique et de défense français a fait état d'une hausse de 26% de son résultat opérationnel courant en 2025, ​à 5,2 milliards d'euros. La marge opérationnelle a quant à elle progressé de 150 points de base à 16,6%.

Safran a ​également généré 3,92 milliards d'euros de cash-flow libre, ⁠dépassant de 250 millions d'euros les prévisions. Le chiffre d'affaires annuel du groupe s'est ‌établi à 31,33 milliards d'euros.

Les revenus de ses activités de services pour moteurs civils exprimé en dollars ont augmenté de 30%.

Safran a également souligné une ​dynamique positive dans le secteur ‌de la défense, en raison notamment de nouvelles commandes de Rafale - pour ⁠qui Safran produit des moteurs M88.

Les analystes attendaient en moyenne un résultat opérationnel courant de 5,22 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 31,49 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,66 ⁠milliards d'euros, selon ‌un consensus compilé par l'entreprise.

A la Bourse de Paris, l'action Safran prenait 7,03% ⁠à 328,90 euros vers 9h10 GMT, en tête de l'indice STOXX 600. Le titre est ‌en passe de connaître sa meilleure journée depuis mars 2022.

Pour 2026, Safran ⁠prévoit d'atteindre un résultat opérationnel courant de 6,1 milliards à 6,2 milliards ⁠d'euros et une augmentation ‌de 12% à 15% de son chiffre d'affaires.

RBC et J.P. Morgan notent que l'objectif de ​résultat opérationnel courant est légèrement supérieur au consensus.

Le ‌groupe a en outre relevé ses ambitions à horizon 2028 "afin de tenir compte de la vigueur des activités d'après-vente ​pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur de la défense" et ce malgré les droits de douanes américains et la contribution exceptionnelle française à l'impôt ⁠sur les sociétés.

Safran estime désormais que son résultat opérationnel courant devrait atteindre 7,0 à 7,5 milliards d'euros d'ici 2028, contre 6,0 à 6,5 milliards d'euros précédemment.

RBC souligne la hausse "significative" de ces perspectives pour 2028 tandis que les analystes de JPM nuancent en la qualifiant de "légèrement modeste, voire prudente".

(Tim Hepher et Jakob Van Calster; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin et Blandine Hénault)