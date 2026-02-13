 Aller au contenu principal
Safran relève ses perspectives pour 2026 après une hausse des résultats en 2025
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 07:20

Le logo de l'usine Safran Aircraft Engines est visible sur le bâtiment du siège de la société à Blagnac, près de Toulouse

Le logo de l'usine Safran Aircraft Engines est visible sur le bâtiment du siège de la société à Blagnac, près de Toulouse

Safran a dit vendredi ‌s'attendre à une meilleure performance en 2026 et a relevé ses objectifs ​pour 2028, après avoir renforcé sa rentabilité l'année dernière grâce à la forte demande du marché secondaire pour ses moteurs d'avions civils.

Le groupe aéronautique ​et de défense français a fait état d'une hausse de 26% de son résultat opérationnel courant ​à 5,2 milliards d'euros. La marge ⁠opérationnelle a progressé de 150 points de base à 16,6%.

Le chiffre ‌d'affaires du groupe s'est établi à 31,33 milliards d'euros alors que Safran a généré 3,92 milliards d'euros de cash-flow libre.

Le ​chiffre d'affaires de ses ‌activités de services pour moteurs civils exprimé en dollars ⁠a augmenté de 30%, a dit Safran.

Le groupe a également souligné une dynamique positive dans le secteur de la défense, en raison notamment de ⁠nouvelles commandes de ‌Rafale - pour qui Safran produit des moteurs M88.

Les analystes attendaient ⁠en moyenne en moyenne sur un résultat opérationnel courant de 5,22 ‌milliards d'euros, un chiffre d'affaires de 31,49 milliards d'euros et ⁠un cash-flow libre de 3,66 milliards d'euros, selon un consensus ⁠compilé par l'entreprise.

Safran ‌prévoit d'atteindre un résultat opérationnel courant de 6,1 à 6,2 milliards d'euros ​en 2026 et une augmentation de ‌12% à 15% de son chiffre d'affaires.

Le groupe a en outre relevé ses ambitions à horizon ​2028 "afin de tenir compte de la vigueur des activités d'après-vente pour moteurs civils et de la dynamique positive dans le secteur ⁠de la défense" et ce malgré les droits de douanes américains et la contribution exceptionnelle française à l'impôt sur les sociétés.

Safran estime désormais que son résultat opérationnel courant devrait atteindre 7,0 à 7,5 milliards d'euros d'ici 2028, contre 6,0 à 6,5 milliards d'euros précédemment.

(Tim Hepher; version française Camille Raynaud, ​édité par Augustin Turpin)

