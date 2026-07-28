Safran relève ses objectifs annuels, le titre grimpe à Paris

Porté par une forte demande dans les activités d'après-vente des moteurs civils, Safran a enregistré un premier semestre 2026 supérieur à ses attentes. Le groupe relève l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2026. Et le marché apprécie : peu avant 10h, le titre s'adjugeait près de 2,7% à Paris.

Safran a publié des résultats semestriels ajustés en forte progression. Le résultat net part du groupe atteint 1,92 MdEUR, en hausse de 21% sur un an, tandis que le bénéfice net par action s'établit à 4,63 EUR, contre 3,80 EUR un an plus tôt, soit une progression de 22%.

Le chiffre d'affaires ajusté ressort à 17,57 MdsEUR, en hausse de 19,0% par rapport au premier semestre 2025. En données organiques, la croissance atteint 20,2%, l'effet de périmètre ayant contribué positivement tandis que l'évolution des devises a eu un impact défavorable.

Cette performance a été soutenue par la forte progression des activités d'après-vente dans la propulsion civile, notamment les pièces de rechange pour moteurs CFM56 et les services liés au LEAP.

Le résultat opérationnel courant ajusté progresse de 29% à 3,23 MdsEUR, portant la marge opérationnelle à 18,4% du chiffre d'affaires, contre 17% un an plus tôt. L'EBITDA atteint 3,78 MdsEUR, contre 3,15 MdsEUR au premier semestre 2025, soit une hausse de près de 20%.

Le FCF constitue le principal point fort de la publication à 2,62 MdsEUR, soit 28% au-dessus du consensus.

Olivier Andriès, directeur général de Safran, a mis en avant la rentabilité record, avec une marge de 18,4%, en hausse de 1,4 point, ainsi qu'une très forte génération de trésorerie. "Forts de ces excellents résultats au premier semestre, nous avons décidé de relever l'ensemble de nos prévisions annuelles", a-t-il ajouté.

Ainsi, le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% (contre 12 à 15% auparavant), un résultat opérationnel courant compris entre 6,4 et 6,5 MdsEUR (contre 6,1 à 6,2 MdsEUR) et un cash-flow libre de 4,7 à 4,9 MdsEUR (contre 4,4 à 4,6 MdsEUR précédemment). Ces perspectives reposent notamment sur une hausse des livraisons de moteurs LEAP de 16 à 19%, une croissance d'environ 25% des ventes de pièces de rechange en dollars et une progression d'environ 25% des activités de services.

Une publication saluée par les analystes

Réagissant à cette publication, Berenberg confirme son conseil "achat" sur le titre Safran, avec un objectif de cours inchangé à 355 EUR.

Selon le broker, les résultats du deuxième trimestre confortent sa thèse d'investissement et les nouvelles prévisions de Safran, supérieures aux attentes du marché, devraient entraîner des révisions en hausse des estimations de bénéfices et de génération de trésorerie.

Le rapport ajoute que l'évolution de la demande de pièces de rechange en 2027 constituera un élément clé pour le titre, tandis que les contraintes de chaîne d'approvisionnement restent le principal point de vigilance.

De son côté, TP ICAP Midcap rappelle que le titre se traite à 22,8x EV/EBITA 2026e, au-dessus de sa moyenne historique à cinq ans (19,1x), reflétant une visibilité et un profil de croissance de grande qualité, une prime que le courtier juge "justifiée au regard du relais défense structurel et de la trajectoire de FCF cumulé (~21 MdsEUR sur 2024-2028)". L'analyste précise que le regain de tension au Moyen-Orient constitue à ce stade le principal aléa de court terme plutôt qu'une remise en cause de la thèse.

Chez Jefferies , l'analyste Chloé Lemarie confirme son conseil "conserver" avec un objectif de cours inchangé à 330 EUR. La spécialiste met en avant des résultats semestriels "solides" et précise que le relèvement des perspectives dépasse les attentes du consensus, même s'il était globalement anticipé par les investisseurs. Selon Jefferies, la vigueur durable des activités de rechange dans l'aviation civile, constitue le principal moteur de l'amélioration des perspectives, ainsi que la bonne performance de l'ensemble des divisions.

En revanche, les capacités de la chaîne d'approvisionnement et les conséquences potentielles du conflit au Moyen-Orient demeurent les principaux points de vigilance, souligne le courtier.

Pour Oddo BHF ("neutre" sur Safran, cible de 315 EUR), les résultats semestriels témoignent d'une exécution opérationnelle solide, portée par le dynamisme persistant des activités de rechange dans la propulsion civile, qui soutient le relèvement des perspectives du groupe.

Le bureau d'études estime que la révision à la hausse des objectifs annuels devrait conduire à un relèvement des attentes du consensus, tout en soulignant que cette amélioration était largement anticipée après la publication de GE Aerospace.

Enfin, chez AlphaValue , Saïma Hussain évoque "un excellent premier semestre", dépassant largement le consensus en matière de rentabilité et de génération de trésorerie. "Nous anticipons une réaction très positive du titre, soutenue par des résultats supérieurs aux attentes en matière de résultat opérationnel et de cash-flow libre, des marges record et un relèvement généralisé des objectifs annuels".