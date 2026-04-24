Safran-Rachat d’actions pour annulation jusqu'à €375 mlns
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 18:05

Safran SAF.PA :

* SAFRAN A CONCLU UNE CONVENTION AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT POUR UNE TRANCHE DE RACHAT D’ACTIONS POUR ANNULATION

* SAFRAN ACHÈTERA SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 375 MLNS À COMPTER DU 27/04 ET JUSQU’AU 08/07 AU PLUS TARD

* CETTE OPÉRATION S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE DU PLAN DE RACHAT D’ACTIONS POUR ANNULATION DE EUR 5 MDS, À METTRE EN ŒUVRE ENTRE 2025 ET 2028

(Rédaction de Gdansk)

SAFRAN
270,0000 EUR Euronext Paris -3,23%
A lire aussi

