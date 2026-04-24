Safran-Rachat d’actions pour annulation jusqu'à €375 mlns

Safran SAF.PA :
* SAFRAN A CONCLU UNE CONVENTION AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT POUR UNE TRANCHE DE RACHAT D’ACTIONS POUR ANNULATION
* SAFRAN ACHÈTERA SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 375 MLNS À COMPTER DU 27/04 ET JUSQU’AU 08/07 AU PLUS TARD
* CETTE OPÉRATION S’INSCRIT DANS LE CONTEXTE DU PLAN DE RACHAT D’ACTIONS POUR ANNULATION DE EUR 5 MDS, À METTRE EN ŒUVRE ENTRE 2025 ET 2028
Texte original nPLX7D088C Pour plus de détails, cliquez sur SAF.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer