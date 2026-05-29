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Patrick Bruel, l'idole d'une génération rattrapée par des soupçons d'agressions sexuelles
information fournie par AFP 29/05/2026 à 21:46

Le chanteur-compositeur Patrick Bruel à Paris, le 3 juin 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le chanteur-compositeur Patrick Bruel à Paris, le 3 juin 2024 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Voix singulière de la chanson française et comédien depuis quatre décennies, Patrick Bruel, 67 ans, a cultivé une image de séducteur impénitent porté par la "Bruelmania" des débuts, aujourd'hui entachée d'accusations de violences sexuelles au point qu'il a dû renoncer à ses concerts jusqu'à l'automne.

Depuis les premiers témoignages publiés en mars dans Mediapart et qui ont fait boule de neige, Patrick Bruel est désormais visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle.

Initialement classée, une plainte pour un viol présumé sur une jeune femme en 2015 vient elle d'être rouverte.

Parmi les plaignantes figure Flavie Flament: l'animatrice affirme avoir été violée par le chanteur en 1991 quand elle avait 16 ans.

De son côté, Patrick Bruel dément, expliquant avoir eu une "brève histoire" avec Flavie Flament. "Jamais je n'ai forcé une femme. Jamais je n'ai drogué, manipulé ou cherché à soumettre qui que ce soit", a-t-il aussi affirmé.

Au-delà du volet judiciaire, des langues se délient: les chanteuses Lio et Nina Goern (Cats on Trees) ou encore l'ex-Miss France Valérie Bègue ont fait allusion à des comportements inappropriés de l'artiste ou à la consigne de ne pas le laisser seul avec une femme.

Dans ce contexte, plusieurs maires, dont ceux de Paris, Nancy, Marseille ou Lille, se sont opposés au passage dans leur ville de la tournée du chanteur mais les édiles ont peu de moyens légaux pour la faire annuler. D'autant qu'elle est produite par 14 Productions, société gérée par Bruel lui-même sous son identité civile, Patrick Benguigui.

Cette tournée a été pensée pour célébrer "Alors regarde", deuxième opus sorti en 1989 et plus grand succès de sa carrière, avec quelque trois millions d'exemplaires vendus.

- "Patriiick" -

Tignasse brune et sourire enjôleur, Patrick Bruel séduit alors le public avec "J'te l'dis quand même", "Casser la voix" et "Place des grands hommes".

C'est l'époque de la "Bruelmania", phénomène musical et social qui touche surtout une génération d'adolescentes, voyant en lui un idéal masculin.

Lors de ses concerts, des spectatrices s'égosillent avec des "Patriiick" passés à la postérité. Ses fans l'épient devant son domicile, un attroupement devant un restaurant des Champs-Elysées tourne à l'émeute.

Patrick Bruel joue de ce côté séducteur, jusque sur les plateaux. "Je suis facile à séduire, je suis pas facile à garder", disait-il en 2000 à Thierry Ardisson.

L'artiste s'est marié à 45 ans avec l'autrice Amanda Sthers mais leur union s'est terminée trois ans et deux fils plus tard.

Sa carrière demeure prolifique, avec 10 albums studio, des tournées et des titres écrits pour d'autres, comme Johnny Hallyday et Isabelle Boulay.

- Cinéma, théâtre, poker -

Le chemin n'était pourtant pas tout tracé pour Bruel: né à Tlemcen, il quitte l'Algérie à trois ans pour la région parisienne où sa mère, enseignante, l'élève seul.

Avant de se faire connaître avec "Marre de cette nana-là" (1984), il débute comme acteur. Repéré par Alexandre Arcady pour "Le Coup de sirocco" en 1978, il retrouve le cinéaste pour cinq longs métrages, dont "Comme les cinq doigts de la main" (2010).

La consécration arrive en 2012 avec "Le Prénom", comédie de Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, qui cartonne avec 3,4 millions d'entrées et lui vaut une nomination aux César.

Chanteur populaire, pilier des Enfoirés (Restos du Cœur) depuis 1993 et en parallèle homme d'affaires et joueur émérite de poker, Patrick Bruel excelle aussi au théâtre.

Il était encore sur les planches à Paris, dans une pièce de Samuel Benchetrit, lorsque les nouvelles accusations le visant ont émergé.

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1 commentaire

  • 23:26

    Patrick Bruel ou Latrique Cruelle ?

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