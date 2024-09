Safran : projet d’acquisition de Component Repair Technologies

(AOF) - Safran Aircraft Engines a annoncé le projet d’acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur mondial de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis). Ces nouvelles capacités permettront de renforcer le réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines sur le continent américain. La finalisation de ce projet d'acquisition demeure par ailleurs soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

CRT, qui compte aujourd'hui plus de 450 salariés, est spécialisé dans la réparation de pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) pour les moteurs CFM56, LEAP et les moteurs de forte puissance.

L'activité de CRT s'effectuera dans le cadre des shops visits réalisées par Safran Aircraft Engines pour des clients compagnies aériennes disposant de contrats CFM Services, mais aussi pour d'autres acteurs OEM et ateliers tiers du marché de la MRO.

Cet atelier complétera les cinq sites de réparations déjà existants au sein du réseau de Safran Aircraft Engines : Châtellerault (France), Ceramic Coating Center (France), Airfoils Advanced Solutions (France), PTI (Floride, Etats-Unis), Safran Aircraft Engine Services Americas (Querétaro, Mexique).

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.