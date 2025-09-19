Safran, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du vendredi 19 septembre 2025-

(AOF) - Safran (+2,39% à 291,60 euros)

Safran a signé ce vendredi une deuxième séance de suite dans le vert. Le titre flambe de près de 38% depuis le début de l'année. L'action du groupe a été portée par la recommandation positive de Goldman Sachs. Selon une source de marché, la banque d'affaires a débuté son suivi avec un avis à Acheter.

=/ Points-clés /=

- Troisième équipementier aéronautique mondial : numéro 1 mondial des moteurs d’avions civils, des turbines et commandes de vols d’hélicoptères, des transmissions de puissance, des nacelles de moteurs d’avions, numéro 2 des moteurs spatiaux et numéro 4 des moteurs militaires… ;

- Activité de 27,3 Mds€, organisée en 3 divisions : la propulsion aéronautique et spatiale (50% dans les moteurs et turbines d’hélicoptères), l’équipement&défense (38%) et équipements intérieurs pour avions sous la marque Aircrafts interiors (12%) ;

- Modèle d'affaires en 4 piliers : recentrage sur l’aviation civile avec le rachat de Zodiac Aerospace, renforcement de la propulsion et l’équipement, avec pour objectif 2035 le rang de numéro 1 mondial des équipementiers aéronautiques, partenariat historique avec GE, jusqu’en 2040 sur le moteur civil CFM56, peu à peu remplacé par le moteur Leap et hausse des revenus tirés de l’après-vente ;

- Capital non opéable (11,2% des actions pour l’Etat et 6,8% pour les salariés), Ross McInnes présidant le conseil d’administration de 16 membres, Olivier Andries étant directeur général ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires:

- focus sur l’amélioration des capacités de production et de la chaîne d’approvisionnement aux difficultés persistantes,

- gestion active de la dette avec remboursements anticipés d’emprunts,

- montée en puissance des services, mieux margés que la 1ère monte (62% en propulsion, 39 % en équipement&défense et 38% en équipements intérieurs),

- rotation active du portefeuille : acquisition de l’américain CRT qui étendra le réseau mondial de maintenance et réparations ou celle du français Preligens, rebaptisé Safran.AI (intelligence artificielle spécialisée dans les images et signaux acoustiques),

- regroupement des procédés de fabrication additive au Haillan, en vue de leur déploiement industriel,

- innovation portée par une R&D à 5,2% des revenus, - soutenue financièrement par l'Etat français, avec un portefeuille de + 13 000 brevets (2ème déposant en France), et 2 centres de R&T “Safran Tech” en France, - répartie entre décarbonation et programmes de développement,

- Stratégie environnementale avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2030 : réduction vs 2018, de 50,4%, des émissions de CO2 de la production via un plan de sobriété énergétique de 10 % en moins de consommation électrique en 2024,

- 2035 : recul de 42,5 % des émissions de CO2 des 400 principaux fournisseurs,

- aéronef de rupture « bas-carbone » d’ici 2035, intégration de carburants durables,

- programme CFM RISE de réduction de + 20% des émissions du moteur ;

- Carnet de commandes à + 4 fois les ventes annuelles et visibilité renforcée par les commandes dans la défense et le transport aérien ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 12,1 Mds€, situation nette de 1,7 Md€, autofinancement libre doublé à 3,2 Mds€ et trésorerie de 6,5 Mds€.

=/ Défis /= ;

- Après la reprise d’Aircraft Interiors, de retour à la rentabilité, intégration des activités de commandes de vol et d’actionnement de Colllins au début du second semestre ;

- Objectifs 2025 relevés : croissance de + 10% du chiffre d’affaires, résultat opérationnel de 4,8 à 4,9 Mds€ et €, autofinancement libre de 3 à 3,2 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 2,9 €, soit un taux de distribution de 40 %, programme de rachat d’actions de 5 Mds€. de 1 Md€ entre 2024 et 2025.