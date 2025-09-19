 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ligue 1: Tessmann soulage Lyon
information fournie par AFP 19/09/2025 à 23:33

L'Américain Tanner Tessmann (d), auteur du but de la victoire pour Lyon face à Angers, le 19 septembre 2025 à Décines-Charpieu ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Lyon a dû s'armer de patience pour remporter un succès mérité aux dépens d'Angers avec un but de Tanner Tessmann (1-0), vendredi au Groupama stadium lors de la 5e journée de Ligue 1, un résultat qui permet à l'OL de revenir provisoirement à hauteur du PSG en tête du classement.

L'Olympique lyonnais renoue ainsi avec la victoire, sa troisième de la saison, après avoir concédé sa première défaite à Rennes (1-0), le 14 septembre. Le SCO engrange lui se deuxième défaite depuis le début du championnat, et pointe à la 12e place.

C'est l'Américain qui a permis aux Lyonnais de débloquer la situation après une reprise de la tête de Martin Satriano repoussée par le gardien Hervé Koffi à la suite d'un corner joué par le Tchèque Adam Karabec (65).

- Poteau pour Satriano, Greif déterminant -

Jusqu'alors, Satriano, recrue de la fin de mercato et titularisé pour la première fois, s'était montré particulièrement discret. Mais par la suite, un tir de l'Uruguayen a touché le poteau (70) avant qu'il ne soit remplacé par le jeune Enzo Molebe (18 ans) à la 82e minute.

Mais l'ensemble de sa performance soulève la question de sa capacité à s'inscrire sur la durée au poste d'avant-centre.

Privé de Tyler Morton, mais aussi d'Abner ou encore de Rémy Descamps dans les buts, remplacé par le Slovaque Dominik Greif, l'OL a largement dominé la partie (67% de possession, 16 tirs à 10) mais a montré trop d'imprécisions pour être dangereux en première période.

Seuls Ainsley Maitland-Niles, qui s'est créé une belle occasion sur laquelle Koffi s'est bien interposé (6) et Tessmann, juste avant la mi-temps, dont le tir est passé juste à côté (45), ont obtenu des occasions.

En fin de partie, Lyon aurait pu aggraver la marque sur une tentative de Maitland-Niles qui a frôlé le poteau à la suite d'une belle action (79) alors que les Angevins se découvraient pour tenter d'égaliser.

Dans le temps additionnel, Greif, à deux reprises, a préservé la victoire, en détournant une tentative de Lanroy Machine avant de s'interposer devant Jacques Ekomié (90+4) pour les deux seuls tirs cadrés d'Angers.

Jeudi, l'OL fera son entrée en Ligue Europa avec un déplacement aux Pays-Bas pour affronter le FC Utrecht avant de jouer à Lille dimanche, une semaine test pour juger de la qualité de son effectif, notamment la valeur de ses jeunes sur le long terme.

