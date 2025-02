Safran: partenariat dans la défense avec l'indien Bharat information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi la signature d'un partenariat dans le secteur de la défense avec le groupe indien Bharat Electronics, qui va produire localement ses systèmes de combat Hammer.



Dans un communiqué, les deux groupes expliquent qu'ils comptent créer une co-entreprise indienne spécialisée dans la fabrication, la personnalisation, la commercialisation et la maintenance de ces équipements sol-air de précision.



L'accord, qui prévoit un transfert de technologies, porte sur la production locale de ces produits, ce qui permettra à l'Inde de réduire sa dépendance aux exportations conformément aux objectifs affichés par le gouvernement.



Safran et Bharat ont également l'intention de construire, dans le cadre de leur partenariat, un centre d'excellence visant à renforcer les capacités indiennes dans les métiers de la défense.



L'accord a été officialisé mardi à l'occasion de la tenue du salon AeroIndia, qui se tient actuellement à Bangalore.





Valeurs associées SAFRAN 243,90 EUR Euronext Paris -0,77%