Safran-Le CA se stabilise au T3, confirme ses prévisions

PARIS, 30 octobre (Reuters) - Safran SAF.PA a annoncé vendredi que ses ventes avaient atteint 3,382 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 44,5% par rapport à l'année dernière mais stable par rapport au trimestre précédent. Cette stabilisation a incité le groupe aérospatial français à confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré les nouveaux confinements mis en place pour faire face à l'épidémie liée au nouveau coronavirus. Le constructeur français de moteurs et d'éléments d'intérieur pour l'aéronautique a déclaré réduire ses coûts alors que la reprise du trafic aérien reste faible. Le chiffre d'affaires de Safran au troisième trimestre a chuté de 42% en données organiques, pénalisé par sa division aérospatiale, les compagnies aériennes ayant effectué moins d'heures de vol et la demande pour les pièces et les services ayant diminué par rapport à l'année précédente. (Tim Hepher; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.22% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.81%