Safran Landing Systems gagne un contrat auprès de Riyadh Air
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 16:00
'L'un des éléments déterminants dans la décision de Riyadh Air a été la légèreté des solutions proposées. Il s'agit d'un atout majeur pour optimiser les performances des avions dans les conditions de haute altitude de l'aéroport international King Khaled', explique-t-il.
Dans le cadre de cet accord, Safran Landing Systems fournira en outre son tout dernier testeur de freins électriques pour le Boeing 787, accompagnera Riyadh Air dans le développement de ses capacités de réparation, et formera ses ingénieurs spécialisés.
Valeurs associées
|301,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,04%
A lire aussi
-
En moyenne, la taxe foncière va augmenter de 63 euros pour 7,4 millions de logements. Face au tollé suscité par l'annonce d' une hausse de la taxe foncière pour plus de 7 millions de logements, après l'actualisation de la base de calcul en 2026, le gouvernement ... Lire la suite
-
Meubles: l'enseigne Alinea (1.200 salariés) de nouveau en redressement judiciaire (sources concordantes)
L'enseigne française d'ameublement de la galaxie Mulliez, Alinea (1.200 salariés), a été placée jeudi en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Marseille, cinq ans après avoir déjà connu le même sort, a-t-on appris de sources concordantes. ... Lire la suite
-
Les financeurs publics du festival international de la BD d'Angoulême ont appelé jeudi ses organisateurs à annuler l'édition 2026 prévue fin janvier, cible d'un boycott des auteurs qui a conduit les grands éditeurs à renoncer à leur participation. Face à cette ... Lire la suite
-
Le double de cire de la princesse Diana, première épouse de l'actuel roi Charles III, fait son entrée au musée Grévin à Paris dans une réplique de sa célèbre "revenge dress", ou "robe de la vengeance".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer