Safran: la cession de d'actionnement électromécanique à Woodward est bouclée information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:00









(Zonebourse.com) - L'américain Woodward a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition des activités d'actionnement électromécanique de Safran aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.



La transaction - qui avait été officialisée en décembre dernier - inclut la propriété intellectuelle, les actifs opérationnels, les salariés et les accords à long terme avec les clients concernant le système d'actionneur de compensation du stabilisateur horizontal (HSTA,) qui assure la stabilisation de l'avion et le maintien de son assiette, favorisant l'efficacité et la sûreté des vols, notamment utilisé à bord des Airbus A350.



Au-delà du HSTA, un élément clé qui représente aujourd'hui la technologie de commande électromécanique la plus avancée disponible sur le marché aéronautique, l'opération comprend également d'autres produits électromécaniques et des unités de commande électroniques avec un portefeuille d'applications pour l'aviation commerciale et d'affaires.



Cette cession, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, intervient alors que Safran est en train de faire l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace.





