Safran: l'avion EcoPulse conclut sa campagne d'essais en vol information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 17:11









(CercleFinance.com) - Safran a fait savoir que EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique co-développé aux côtés de Daher - groupe industriel français spécialisé dans la fabrication de composants pour l'aéronautique - et Airbus, a conclu sa campagne d'essais en vol.



Ces tests ont permis de recueillir des enseignements cruciaux dans le cadre des objectifs de décarbonation du transport aérien à l'horizon 2050.



Plus concrètement, ce projet collaboratif a permis d'acquérir une expérience unique dans la conception, la certification, la production et l'exploitation des avions hybrides-électriques.



Pour rappel, EcoPulse a réalisé son premier vol d'essai hybride-électrique le 29 novembre 2023 depuis l'aéroport de Tarbes.



Cette campagne d'essais a notamment permis de tester un niveau de puissance électrique embarqué inédit pour la propulsion électrique distribuée, avec une tension réseau de l'ordre de 800 Volts DC et une puissance de 350 kilowatts.







